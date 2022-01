Il circolo socio culturale “Petra Strumilia” presenta il calendario 2022

Il circolo socio-culturale “Petra Strumilia” ha voluto riassumere nel calendario 2022 i momenti indelebili vissuti nel 2021 e le foto che rappresentano Pietrastornina nei suoi scorci più belli. Il calendario si apre con uno sguardo di grande ottimismo al futuro anno nuovo, riassunto nel messaggio del presidente del Circolo, S.E. il Prefetto Matteo Piantedosi.

“Il nuovo anno ci vedrà impegnati a recuperare spazi di vita in comune, stare insieme il più possibile sarà ancora l’obiettivo di tutti i popoli del mondo e quindi anche della nostra piccola comunità. Il Circolo Petra Strumilia continuerà a fare la sua parte offrendo occasioni di incontro ed opportunità di buona discussione; afferma il Prefetto.

Da Marino Bartoletti a Geronimo Stilton: Pietrastornina ha accolto nomi importanti, che di sicuro, nel 2022 non faranno mancare il loro calore. Non mancherà uno slancio al futuro delle nuove generazioni. Il calendario è disponibile presso la nuova sede in Piazza Vittorio Veneto n.4.