Il Carnevale Montemilettese e la sua innovazione

Montemiletto si prepara ad accogliere i festeggiamenti in onore del Carnevale che esplodono in un bagno di colori e balli folkloristici con la celebre ‘Zeza’ tutta montemilettese. Quest’anno la Proloco in collaborazione con le associazioni locali propone un calendario ricco di novità che abbracciano tradizione e divertimento per ogni fascia d’età. La Zeza infatti, interpretazione tragicomica del matrimonio montemilettese, fa spazio quest’anno alla celebrazione della ‘Serenata alla Sposa’ che si colloca tra le antichissime usanze popolari proprie del territorio.

Questa viene ‘portata’ la sera prima del famoso matrimonio dallo sposo al cospetto della famiglia di lei, recitando pubblicamente la dichiarazione strimpellata al balcone allestito per l’occasione in piazza IV Novembre.

La serata del 18 febbraio si scalderà successivamente con il gruppo itinerante dei Janeiro in concerto che renderanno gli spettatori matrice dei festeggiamenti, dando

spazio in tarda serata al Dj Set. In occasione della Zeza domenica 19, che colora di mille sfaccettature Montemiletto, non mancherà la tappa a Montaperto, frazione del paese, che con il borgo antico farà da sfondo ai canti e balli che inonderanno le strade principali.

Durante tutte le rappresentazioni che avranno luogo presso Piazza IV Novembre il 19 ed il 21 febbraio, attenzione verrà data ai più piccoli promuovendo divertimento ed aggregazione con animazione e giochi ad opera delle associazioni “Maestra Sara” ed “Il Cappellaio Matto”.

Ulteriore spettacolo per i presenti si avrà grazie alla partecipazione degli allievi delle scuole di ballo ASD Tileve Dance e ASD Passion Dance in esibizione. Stand gastronomici accompagneranno l’intero evento e per i costumi sfoggiati durante la manifestazione verrà indetta una premiazione finale.

Inclusività ed unione vengono coltivati anche in questa occasione con tutti i ragazzi diversamente abili partecipi in prima linea delle iniziative. “L’obiettivo è quello di rinnovare una manifestazione tradizionale come quella della Zeza per renderla un evento al passo con itempi e che coinvolga sfere più ampie di popolazione” dichiara il presidente Florindo Garofalo.

“Collaborazione e spirito di iniziativa sono essenziali non solo per la realizzazione della singola manifestazione ma rappresentano il cuore della crescita e dell’evoluzione di ogni paese. Nell’era della tecnologia e dei social network il nostro più grande orgoglio deriva dalla viva collaborazione tra i più piccoli ed i più anziani del paese in nome del sano divertimento. L’idea di integrare innovazione alla tradizione nasce dall’esigenza di “svecchiare” un evento cardine della cultura montemilettese ammodernandolo senza in alcun modo privarlo della sua essenza.