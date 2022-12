Il cane Neo rintraccia la droga: arrestata 31enne

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio e a quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di martedì i Carabinieri della Stazione di Ceppaloni, stante le circostanze del rinvenimento, hanno deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Benevento, una donna di 31 anni trovata in possesso di 40 grammi di cocaina. Il dispositivo dei militari è stato integrato con unità cinofile di Sarno per la sempre attenta attività di vigilanza e repressione di reati in materia di sostanza stupefacente. Intervenuti con il pastore tedesco Neo, dopo una meticolosa ricerca, hanno rintracciato la sostanza stupefacente occultata tra le tegole ammassate in giardino e per eludere i controlli, ermeticamente sigillata in un barattolo di latta.

Oltre allo stupefacente sono stati individuati e sottoposti a sequestro vari strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza ed una somma di denaro in contanti superiore ai duemila euro, ritenuta riconducibile all’illecita attività in materia di sostanze stupefacenti.

La donna, dopo le formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno è stata associata agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, mentre nella mattinata odierna, in sede di udienza l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla p.g. a giorni alterni.

Le misure precautelari disposte dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari sono state sottoposte alla convalida dell’AA.GG. avverso cui sono ammessi mezzi d’impugnazione. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.