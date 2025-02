Il Cambio delle Regole del Gioco d’Azzardo Online in Italia: una Spiegazione

Lo scenario normativo del settore del gioco italiano ha subito, negli ultimi anni, alcune modifiche con le quali le istituzioni, nel nostro caso ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), hanno effettuato una revisione delle norme vigenti per aggiornare e rafforzare la normativa capace di regolamentare il gioco a distanza. La nuova normativa è la dimostrazione di come in Italia vi sia una chiara volontà di portare avanti correttamente il modello regolato italiano, che bilancia l’offerta di gioco pubblico con la tutela adeguata dei giocatori.

L’evoluzione della normativa italiana sul gioco d’azzardo

Il modello normativo che regola il mondo del gioco in Italia vive un grandissimo cambiamento e la sua prima regolamentazione risale al 2011. La nuova normativa utile a regolamentare il settore, incluso il casino online, agisce su alcune aree importanti per dare una “rinnovata” impostazione del funzionamento del settore. Le autorità italiane, con questo documento, dimostrano di voler continuare a portare avanti a livello nazionale una normativa che tocca tutte le macrotipologie e gli aspetti del gioco responsabile e legale: il documento evidenzia anche come in Italia si voglia operare nel rispetto di tutte le normative sovranazionali (in particolare quelle Europee) che operano in un’ottica di governance.

Licenze e requisiti operativi

L’ADM ha imposto regole più stringenti per le società che desiderano ottenere licenze nel mercato italiano. I requisiti comprendono un aumento delle garanzie finanziarie, delle infrastrutture tecnologiche aggiornate e dei protocolli di gioco responsabile estesi. Il modello regolato italiano esige anche un forte presidio contro il riciclaggio di denaro da parte di tutti i soggetti autorizzati e governa i principi di trasparenza degli operatori.

Protezione del giocatore e misure di gioco responsabile

La nuova normativa rafforza notevolmente la tutela dei giocatori. Gli operatori devono mettere in atto programmi sofisticati per l’autoesclusione dei giocatori, quest’ultima su base obbligatoria, e tempi di limiti per il gioco. Innanzitutto, le autorità regolatorie proibiscono ai giocatori di partecipare a qualsiasi gioco d’azzardo senza che l’operatore abbia ottenuto il consenso ad acquisire alcune informazioni fondamentali sui giocatori. Bisogna adottare delle radarizzazioni in grado di monitorare in maniera costante i giocatori per aiutarli nel comune riconoscimento di eventuali problematiche collegate al gioco e intervenire secondo regole ben stabilite

Standard tecnici e protocolli di sicurezza

Le nuove disposizioni hanno accentuato lo sviluppo tecnologico e i protocolli di sicurezza nell’ambito delle attività di gioco. I concessionari dovranno utilizzare tecniche evolute di protezione, effettuare verifiche continue di sicurezza e dotarsi di possibilità di emanare segnalazioni in tempo reale in merito alle informazioni raccolte. I requisiti servono a garantire un gioco equo tutelando le informazioni degli utenti e proteggendo l’integrità delle operazioni di gioco, oltre alla protezione dei consumatori contro frodi e manipolazioni nell’ambito delle operazioni di gioco.

Struttura fiscale e distribuzione delle entrate

Il nuovo schema di tassazione dei giochi d’azzardo riformato in Italia introduce un modello sofisticato per la riscossione delle tasse. Il nuovo modello introduce tasse variabili per vari tipi di attività di gioco per un modello equilibrato con la sostenibilità dello stato e dei fornitori e alla creazione di entrate per lo Stato.

Operazioni transfrontaliere e conformità internazionale

La riforma legislativa affronta i problemi delle attività transfrontaliere di gioco d’azzardo con il quadro normativo dell’Unione Europea. Le autorità italiane hanno armonizzato il loro quadro con le normative dell’Unione Europea mantenendo al contempo regole specifiche per il paese. Questa pratica consente la cooperazione internazionale con l’integrità del controllo dell’Italia sui cittadini e la sorveglianza del mercato.

Regolamenti in materia di pubblicità e marketing

L’ultima riforma ha aggiunto restrizioni più severe sulle pubblicità e gli annunci di attività di gioco d’azzardo. Nelle disposizioni sono compresi dei periodi espliciti per la diffusione di pubblicità over-the-air, la presenza di linee guida esplicite per i contenuti pubblicitari e delle restrizioni sull’emissione di bonus. Le restrizioni sono specificamente volte ad arginare una pratica senza scrupoli del mercato incentivando una comunicazione trasparente con i consumatori target

Prospettive future e impatto sul mercato

Il modello di governance continua ad affermarsi, con le autorità che ne monitorano l’efficacia e prevedono ulteriori interventi per migliorare la legislazione e i meccanismi di controllo. Gli interventi già apportati hanno incentivato la creazione di un mercato del gioco online stabile e sicuro, ma gli operatori devono affrontare un aumento delle spese di conformità e una maggiore complessità delle attività operative.

In chiusura

Il Decreto Legge 104/2023 e il D.L. “Asset” hanno definito un modello di regolamentazione coerente e bilanciato che rappresenta un esempio di governance moderna nel settore del gioco d’azzardo. Le recenti riforme introdotte in Italia delineano una delicata armonia che si va a creare tra lo sviluppo del mercato e la preoccupazione sociale, con delle direttive capaci di influenzare le politiche normative in altri stati. Politiche normative che riflettono il fervido impegno dello stato italiano nel definire un modello sano e sicuro per un mercato del gioco sempre più straordinario e sofisticato, salvaguardando il benessere pubblico e il gioco responsabile.