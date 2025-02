Da metà marzo Ponte della Ferriera off limits alle auto

Da metà marzo, il Ponte della Ferriera di Avellino sarà interdetto al transito delle auto. Al momento, i veicoli possono circolare a senso alternato grazie agli appositi semafori installati dagli operai della ditta incaricata dei lavori di consolidamento di questa importante infrastruttura, che collega San Tommaso e Rione Mazzini con il centro città. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di maggio, con un ritardo di quasi un anno rispetto alla scadenza inizialmente prevista.

Nonostante il divieto di transito per le auto, i pedoni potranno continuare a percorrere i marciapiedi del ponte. Nella fase finale dei lavori, il ponte sarà quindi off-limits solo per i veicoli. In questo periodo, il Sottopasso di via Garibaldi fungerà da valvola di sfogo per il traffico, evitando così disagi alla mobilità cittadina.