Attualità Il braccio destro del Premier Conte sarà premiata a Sant’Angelo dei Lombardi 26 Luglio 2020

Ritorna a Sant’Angelo dei Lombardi il premio “Protagonisti d’Irpinia”.

Un appuntamento che – per il quinto anno – si propone di dare valore alle esperienze di irpini di successo con la volontà creare rete e mantenere saldi i legami con chi in Irpinia e fuori si spende per raggiungere traguardi sociali e culturali importanti, senza dimenticare la propria terra d’origine.

L’evento sarà aperto dai saluti del sindaco Marco Marandino. Saranno premiati: Filomena Maggino, professoressa di statistica sociale, presidente della Cabina di regia Benessere Italia e consigliera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; Giovanni Solimine, professore di Bibliotecomia e di Libri, editoria e lettura presso la Sapienza di Roma

Ed ancora: Dario Pizzirusso, capitano in servizio al Policlinico militare di Roma Celio che nella fase più acuta della pandemia si è speso con professionalità a Piacenza presso l’ospedale da campo dell’esercito; Deodato De Maio, imprenditore sensibile e attento alla crescita del territorio attraverso iniziative culturali interessanti quali la Fondazione De Chiara De Maio per Michele e per l’arte.

Dopo la cerimonia di premiazione seguirà un confronto coordinato da Generoso Picone che intervisterà la Consigliera Filomena Maggino. La cerimonia si svolgerà presso il Castello degli Imperiale.