Il bollettino del Santuario di Montevergine compie 100 anni

Il bollettino del Santuario di Montervergine, in provincia di Avellino, compie 100 anni. Un traguardo importante per la rivista dedicata al santuario mariano, scrive in una nota l’abate Riccardo Luca Guiariglia, “tra i più antichi del mondo”.

“Il bollettino, oggi diretto da Annarita De Feo, è stato fondato dall’abate Giuseppe Ramiro Marconi e negli anni, ricorda ancora il vescovo Guariglia, “ha raccontato le grandi storie di fede della gente comune e degli uomini di Chiesa, offrendo spunti di riflessione per meditare la parola di Dio”.

Per la ricorrenza del centenario sono stati pubblicati due numeri straordinari: “Uno in cui viene raccontata la storia della rivista con immagini e testimonianze inedite come quella del poeta Giuseppe Ungaretti e della giornalista Matidle Serao e l’ultimo di quest’anno – si legge ancora nella nota – rinnovato con spazi dedicati all’attualità, con un editoriale del prefetto di Roma, l’irpino Matteo Piantadosi, da sempre vicino alla comunità benedettina e alle giovani generazioni.