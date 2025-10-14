Il 7 dicembre si accende il Natale in città: luminarie e concerto al Teatro Gesualdo

In città le luci di Natale si accenderanno ufficialmente sabato 7 dicembre. Ad annunciarlo è stata la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta, nel corso di una conferenza stampa convocata nel pomeriggio a Palazzo di Città.

“Non sarà un Natale a luci spente – ha dichiarato Perrotta – voglio assicurare la cittadinanza che stiamo attivando tutta una serie di iniziative. Compatibilmente con la spending review, abbiamo individuato delle risorse che ci consentono di realizzare un bel Natale per tutti: bambini e adulti”.

L’appuntamento simbolico con l’accensione delle luminarie sarà accompagnato da un evento speciale: un concerto di Natale aperto alla cittadinanza al Teatro Carlo Gesualdo, a esibirsi la Banda della Polizia di Stato.