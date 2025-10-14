Campania, allerta meteo gialla dalla mezzanotte per temporali intensi e improvvisi

Il maltempo caratterizzerà l’intera giornata di mercoledì 15 ottobre. L’allerta Gialla inizierà intorno alla mezzanotte e proseguirà fino alle 23.59 di domani mercoledì 15 ottobre, con possibili criticità di carattere idrogeologico.

Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana (zona di allerta 1); Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini (zona di allerta 3).

Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale, soprattutto sulle isole e sulla fascia costiera.