Il 28 gennaio torna la protesta dei trattori: mobilitazione anche ad Avellino

Il settore agricolo continua a vivere una crisi senza precedenti. Da Flumeri arriva l’appello a dichiarare lo stato di crisi per l’agricoltura, con una mobilitazione che il 28 gennaio vedrà scendere in piazza agricoltori, allevatori e pescatori in tutta Italia, con particolare attenzione alla Campania.

Le mobilitazioni coinvolgeranno Flumeri e Avellino, ma anche Caserta e la provincia di Salerno. L’associazione UNIAGRI, protagonista di questa mobilitazione, chiede misure straordinarie a livello nazionale e locale per difendere le imprese agricole e le comunità rurali. Durante un’assemblea tenutasi a Flumeri, è stato rilanciato l’appello a un anno dal precedente. Le richieste principali includono il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e l’adozione di atti istituzionali per sollecitare Regioni e Governo a dichiarare lo stato di crisi del settore.

Tra le principali richieste avanzate dagli agricoltori, figurano: interventi sul debito accumulato dalle imprese agricole, l’introduzione di clausole di salvaguardia contro le importazioni dannose, la definizione di un prezzo minimo garantito e la riduzione dei costi produttivi. Inoltre, viene chiesto un intervento straordinario per affrontare le emergenze ambientali che stanno ulteriormente aggravando la situazione.