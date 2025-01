Blue Monday: perchè oggi è il lunedì più triste dell’anno

E’ “Blue Monday”, il giorno più triste dell’anno. Oggi è infatti, 20 gennaio 2025, è il terzo lunedì di gennaio. Il concetto di Blue Monday è stato introdotto nel 2005 dallo psicologo britannico Cliff Arnall, che ha identificato questa data come il picco di tristezza annuale, determinato da una combinazione di fattori come il clima invernale, la fine delle festività, il ritorno alla routine e il fallimento dei buoni propositi di inizio anno.

Anche se il “Blue Monday” è stato oggetto di dibattito e critiche per la sua mancanza di fondamenti scientifici, molti lo considerano un’opportunità per riflettere sul proprio benessere psicologico e trovare modi per affrontare il malessere invernale. Infatti, sebbene il Blue Monday sia un fenomeno controverso, esso offre l’occasione di parlare apertamente di benessere mentale, un tema spesso trascurato in altre stagioni. Gennaio, con la sua oscurità e il ritorno alla routine, può essere il momento giusto per avviare conversazioni su come gestire le proprie emozioni e prendersi cura della salute psicologica. Non bisogna aspettare il 20 gennaio per farlo, ma questo giorno può essere un promemoria per fare attenzione alla propria felicità, anche nei momenti più difficili. In definitiva, il Blue Monday potrebbe non essere il “giorno più triste dell’anno”, ma rappresenta sicuramente un punto di riflessione importante sul nostro equilibrio emotivo e sul modo in cui affrontiamo le sfide che l’inverno porta con sé.