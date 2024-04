Il 19 aprile la decima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Il 19 aprile si svolge a livello nazionale la decima edizione della “La Notte del Liceo Classico” con l’intento di mostrare come il Liceo Classico sia sempre al passo con i tempi.

Il futuro, infatti, ha un cuore antico : non si potrà mai smettere di studiare le lingue e la civiltà classica che hanno dato avvio ad ogni forma letteraria e artistica trasformandole in qualcosa di immortale per la loro bellezza e per il loro valore altamente formativo .

Alla modernità dell’antico è dedicata anche questa edizione della notte del classico, che ha come tema principale la comunicazione. Gli studenti di Avellino e Pietradefusi si cimenteranno in performance teatrali con rivisitazioni dell’Odissea e del teatro greco, dibattiti filosofici, sketch dedicati ai 70 anni della televisione nazionale, laboratori di creatività e dimostrazioni scientifiche, coniugando varietà, bellezza, creatività e cultura.

Il liceo Colletta invita tutti a trascorrere insieme, nella sede di Avellino e in quella di Pietradefusi, la notte del 19 aprile dalle ore 18.

Gli studi umanistici sono e saranno sempre fonte di ispirazione e punto di riferimento per una società moderna che persegue un progresso etico.