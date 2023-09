Il 16 e 17 settembre ad Avellino: “Irpinia Terra Narrante”

Sabato 16 settembre 2023 alle ore 11,30, presso gli spazi espositivi del “Casino del Principe” in Corso Umberto I 215 ad Avellino, verrà inaugurato il Festival “Irpinia Terra Narrante”, che proseguirà fino a domenica 17.

Un’iniziativa articolata su talk, mostre e laboratori, si prefigge l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani al mondo dell’illustrazione e del fumetto.

All’evento parteciperanno illustratori e disegnatori di fumetti di rilevanza nazionale ed internazionale che, oltre a raccontare la propria esperienza personale, metteranno a disposizione nel corso delle due giornate il proprio tempo per trasmettere le proprie competenze ai giovani delle scuole della provincia di Avellino che parteciperanno ai laboratori esperienziali.

Negli spazi espositivi saranno organizzate due mostre, una riferita alle opere originali del disegnatore “Gian” (Giancarlo Agnello), tra l’altro autore del fumetto “noir” Sadik, molto famoso negli anni 60 e 70; l’altra mostra sarà dedicata alle opere di Paolo Zeccardo, disegnatore di fumetti “manga” di fama internazionale, le cui origini familiari risalgono proprio ad Avellino.

Ma il Festival non si concluderà domenica 17. Grazie alla collaborazione già avviata con alcune comunità irpine, alle quali se ne stanno aggiungendo altre in questi giorni, verranno avviati laboratori di formazione ed educazione all’arte dell’illustrazione ed al fumetto, rivolti ai giovani, che sotto l’assistenza di abili professionisti avranno modo di imparare i valori e l’arte dell’illustrazione e del fumetto, per giungere alla predisposizione di opere complete dedicate ai loro territori, per valorizzarli secondo una nuova chiave di lettura e di narrazione.

L’organizzazione del Festival è stata curata da Stefano Iandiorio, Dario Tartaglia, Mariapia Oliviero e Stefano Cerrato, con il patrocinio del Comune di Avellino, dell’Associazione Don Tonino Bello, dell’ARCI e dell’impresa sociale Ri.genera.

L’ intento dell’iniziativa è raccontare uno spaccato di vita dei territori dell’Irpinia attraverso il processo creativo della narrazione, utilizzando parole e immagini. Una call che quindi chiama e richiama a gran voce gli abitanti dei territori coinvolti facendone testimoni e narratori della propria terra. Attraverso questa edizione zero daremo vita a nuove connessioni, progetteremo nuove possibilità, favorendo relazioni e pratiche virtuose, porremo lo strumento dell’arte alla base di tutto il percorso e metteremo in primo piano la socialità, ci muoveremo come designer all’interno di un processo di progettazione.

Un progetto di design relazionale indaga, coinvolge, supporta perché mette in ascolto, crea dialogo e allarga lo sguardo verso nuovi o meno battuti orizzonti. Così i limiti diventeranno unicità, i vuoti, spazi in cui costruire e non da cui scappare affinché le comunità prendano atto del proprio potenziale e rigenerino dal basso i propri luoghi. Irpinia Terra Narrante vuole essere una rivoluzione gentile capace col tempo di invertire le tendenze negative della desertificazione, ponendo radici di restanza, sviluppo e mobilità circolare, ancor di più promuovendo speranza per le generazioni future attraverso l’arte dell’immagine e del racconto.

Recapiti telefonici per informazioni dettagliate: Stefano Iandiorio 349 316 5052, Mariapia Oliviero 3519193100, Dario Terraglia 3331803591, Stefano Cerrato 335 730 4704

Di seguito si riporta il programma:

16 settembre 2023

11:30 Inaugurazione mostre

Gian (Giancarlo Agnello): “Una vita per il fumetto”

Paolo Zeccardo: “Mangaka all’italiana”.

16:30 Tavoli creativi

– Illustriamo con i bambini l’emozione di “scoprire con le immagini” a cura di

Illustratori per bambini

– “Relazioni, disegno ed emozioni”, Workshop sull’approccio emotivo alla

rappresentazione visiva. Come tramutare in immagini le sensazioni e creare relazioni

emotive.

17:00 Talk

“Non mi vergognavo ma neanche mi piaceva dirlo in giro” Stefano Cerrato racconta Giancarlo Agnello

18:00

Talk “____________________________________” Paolo Zeccardo

17 settembre 2023

10:30 Talk

“Volevo disegnare ma invece è un lavoro” con Alessandro Santoro e Giovanni Preziosi, modera Dario Terraglia

11:00 Tavolo creativi:

– “Dal disegno al fumetto” a cura di Paolo Zeccardo

– “Per fare un libro, ci vuole pazienza” a cura di Gutenberg Edizioni, Workshop sulla creazione di un albo illustrato: dal progetto del disegno alla legatoria, realizziamo un percorso sulla nascita del libro in ogni sua sfaccettatura.

13:00 Aperitivo e dj set

16:00 Tavoli creativi

– “Relazioni, disegno ed emozioni”, Workshop sull’approccio emotivo alla rappresentazione visiva: come tramutare in immagini le sensazioni e creare relazioni emotive.

– “Albi illustrati narrati”, letture accessibili teatralizzate a cura della libreria Angolo delle storie

16:30 Shooting in Irpinia

“L’emozione della riscoperta dei luoghi attraverso le immagini”

18:00

Conclusione lavori e lancio festival Irpinia Terra Narrante