Provincia Idea Atripalda, l’iniziativa per la Festa dell’Albero 19 Novembre 2020

Il comunicato dell’associazione Idea Atripalda: “Domani, in data 20 Novembre, alla vigilia della Festa dell’Albero, ci recheremo al Comune di Atripalda per consegnare, e protocollare, una lettera indirizzata al Sindaco di Atripalda, ai delegati all’Ambiente al Verde e, per conoscenza, a tutto il Consiglio comunale. Alle 11.30 saremo dinanzi al Palazzo Civico per imbucare le lettere nelle cassetta della posta di ogni consigliere e per consegnare un piccolo simbolo. Invitiamo il Sindaco Spagnuolo ed i delegati Pesca e De Venezia ad essere presenti per poter spiegare le ragioni di tale simbolo. Vogliamo approfittare di questa ricorrenza per esprimere la nostra preoccupazione circa la questione ambientale, in particolar modo sulla qualità dell’aria respirata ogni giorno. Lo faremo ricordando l’importanza di un albero”.