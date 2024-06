Iandoli: abbiamo fatto una scelta politica Noi siamo il Centrodestra, gli altri il Centro-Festa

AVELLINO- “Abbiamo fatto una scelta di chiarezza e di coerenza. Non potevamo fare scelte diverse, perché nella sostanza si sono racchiuse nelle coalizioni civiche quelle che erano espressione dell’amministrazione uscente. Non per caso ho detto che noi siamo il centrodestra e loro sono il centro-Festa”.

Mancano poco meno di settantadue ore alla chiusura della campagna elettorale e Modestino Iandoli, alla guida della lista Fratelli d’Italia ribadisce la scelta politica. Come sarà quest’ultimo miglio di campagna elettorale lo rileva lo stesso candidato di FdI:

“Settantadue ore di ascolto, dedicate a sentire le persone, continueremo a confrontarci con loro come abbiamo fatto fino ad ora. Ci auguriamo di chiudere venerdì con il nostro comizio finale”.

Il suo bilancio di questo mese: “E’ stata una campagna elettorale particolare. Ne ho fatte tante, certo quella da candidato a sindaco è un po diversa, perché assume su di sé la responsabilità che non è quella del semplice consigliere. Posso dire che è stata una campagna elettorale intensa, dove si è cercato di portare al centro della discussione la riflessione della politica. Ho avvertito che rispetto a questa nostra proposta c’è molta attenzione, spero di poter raccogliere il frutto dell’impegno e delle persone che si sono avvicinate a noi”.

Il tema ballottaggio per ora non è in cima alle priorità di Iandoli: “Ognuno crede nell’obiettivo” risponde Iandoli quando affrontiamo il tema del ballottaggio e delle scelte che da qui ad una settimana sarà anche lui chiamato a fare. Quali potranno essere? Iandoli torna a ribadire che la scelta di Fratelli d’Italia è quella della politica: “Il partito si riunira’ e decidera’. Penso che continuerà nella scelta fatta all’inizio. Il partito ha scelto di sostenere la politica”.

Il primo atto da sindaco di Modestino Iandoli: “Un appello a tutte le forze per ricostruire la comunità dal punto di vista sentimentale. Dal punto di vista operativo fare una bella verifica sui conti per vedere cosa si può fare. Soprattutto non si può ingannare i cittadini con promesse che poi non si possono realizzare”.