APP chiude la campgna elettorale davanti all’emblematico Casino del Principe

Venerdì 7 giugno alle ore 18:30 davanti Casino del Principe comizio conclusivo della campagna elettorale da parte di APP-Avellino Progetto Partecipato, e poi dalle ore 21:30 al Circolo Arci Avionica.

“La tragica storia di quello che è successo al Casino del Principe – si legge in una nota – è l’emblema di quello che è stata Avellino in questi ultimi 5 anni e di quello che potrebbe essere nei prossimi grazie all’importante affermazione elettorale di APP-Avellino Progetto Partecipato e di Antonio Gengaro come sindaco”.

“L’amministrazione Festa-Nargi (con D’Agostino e Petitto – oggi supporter di Genovese – in prima fila) è stata quella che ha preso un’esperienza di caratura regionale di innovazione sociale e partecipazione culturale a forte connotato giovanile – con oltre 1000 soci – e l’ha trasformato in un deserto chiuso e polveroso aperto solo a qualche sporadica festa e eventino degli amici. Un’amministrazione che invoca l’arrivo della digos per silenziare le rivendicazioni delle associazioni giovanili, un’amministrazione che ha costantemente chiuso, ostacolato, avversato chiunque non fosse allineato o disposto a vendere la propria opinione in cambio di qualche finanziamento per qualche evento.

Avellino – continua la nota – sarà una primavera di beni comuni, resi vivi e animati attraverso i patti di collaborazione, con un’amministrazione che sosterrà e aiuterà le forme organizzative formali e informali della cittadinanza a partire dai più giovani. Avellino sarà un esempio in Italia per l’innovazione sociale a base partecipativa, per la produzione culturale dal basso, per le forme di organizzazione sociale e culturale sempre nuove che cresceranno anno dopo anno.

Questa Avellino la racconteremo nell’ultimo evento di questa splendida campagna elettorale. Ci vediamo venerdì 7 giugno alle ore 18:30 davanti Casino del Principe per un comizio conclusivo della campagna elettorale e poi dalle ore 21:30 al Circolo Arci Avionica per festeggiare insieme l’arrivo del tanto atteso momento del voto”.