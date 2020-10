“I minorenni non possono uscire di casa”: l’ordinanza del sindaco di Quindici

Alpi – Da oggi e fino al 2 novembre, il sindaco ordina “il divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto”.

E’ l’ordinanza numero 72 del 26 ottobre del sindaco di Quindici, Eduardo Rubinaccio. I minorenni, dunque, non potranno circolare per le strade del comune irpino. L’ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e scaturisce dopo i dati Asl che, ieri, hanno fatto registrare 6 contagi.