I lavori più richiesti nel 2024

Quando si cerca lavoro o si desidera modificare la propria posizione professionale con una più soddisfacente ed economicamente più vantaggiosa, ci sono alcune regole da seguire. Prima di tutto, è importante valutare il proprio curriculum e capire su quali competenze si può puntare maggiormente e su quali invece si è carenti. Per migliorare, si può optare per frequentare dei corsi di formazione, così da aggiornarsi e migliorare le abilità che necessitano di perfezionamento. Dopo di che, bisogna osservare con attenzione il mercato del lavoro, per capire quali sono le posizioni più ricercate, le skills maggiormente richieste e i settori con più possibilità di fare carriera. Se si è disposti a spostarsi, si può partire dai capoluoghi di regione, generalmente più ricchi di opportunità: lo si può fare direttamente online, analizzando ad esempio le offerte di lavoro a Bologna, Milano, Genova, Torino, Roma e Napoli, per poi spostarsi sulle province e le località più piccole. Se invece il trasferimento non è un’opzione, si può cercare in modo più mirato tra gli annunci attivi nella propria Città. Infine, dopo aver scelto i lavori più idonei al proprio profilo, è consigliato inviare il proprio CV in più contesti lavorativi, così da ottenere più feedback e valutare la proposta migliore.

Le 5 professioni più ricercate nel 2024

La società moderna cambia rapidamente insieme alle sue abitudini e, di conseguenza, cambia anche il mondo del lavoro. Negli ultimi anni sono nati nuovi lavori mentre altri sono svaniti nel nulla, sono venute alla ribalta nuove figure professionali e si sono intensificate le ricerche di profili specifici. Secondo alcuni dati statistici, nel 2024 sono principalmente 5 le professioni più ricercate in Italia. Al primo posto della classifica, considerato il principale lavoro del futuro, trionfa il Sales Development Representative, cioè il rappresentante interno a un’Azienda incaricato dello sviluppo delle vendite. Questa figura si occupa della ricerca, dell’approfondimento e della qualifica di nuovi clienti, tramite la promozione di determinati prodotti e la creazione di una customer experience mirata e personalizzata. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente il Machine learning engineer (ingegnere specializzato nella progettazione di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di apprendere e fare previsioni dal Machine Learning) e il SOC analyst (professionista della sicurezza informatica aziendale). Chiudono questa speciale classifica il Consulente per la sostenibilità e il cloud engineer.

Le skills da possedere per trovare lavoro

Quando cambia il mercato del lavoro, cambiano anche le skills chiave più richieste dalle Aziende e quindi da possedere per poter fare carriera. Ad esempio, avere competenze digitali è ormai indispensabile in quasi ogni settore, tanto quanto la capacità di risolvere problemi complessi e di essere in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato. Ci sono poi competenze trasversali (o soft skills) che, se una volta erano considerate un plus, oggi possono fare nettamente la differenza in campo professionale e rappresentano un valore aggiunto determinante in ogni selezione. Tra queste, le più ricercate sono la leadership, il teamwork, la proattività, la comunicazione efficace e la resilienza.