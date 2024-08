All’ombra del Castello: Il Forum delle Donne di Montemiletto organizza un weekend di musica, divertimento e solidarietà

All’ombra del castello è il secondo evento targato Forum delle donne di Montemiletto. Si cambia location e format ma non mancheranno le sorprese. Il 10 e 11 agosto in piazza IV novembre, il forum vi aspetta per due serata all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà. “Dopo la riuscita dell’evento mont APE rto, non potevamo non replicarci nella piazza centrale del nostro paese, All’ombra del Castello, sarà il nostro evento centrale per questa estate. Due sere con cucina tipica, musica e solidarietà”, commenta cosi Il Presidente Sarro. “All’ombra del Castello, nasce proprio per mettere in risalto la parte storica del nostro paese e porre attenzione sull’attrazione più bella che abbiamo, che in questi giorni è stata arricchita ancora di più grazie all’Amministrazione che con caparbietà ha lavorato tantissimo e inaugurato il nuovo museo, il castello della Leonessa ha ripreso in mano la propria dignità e noi come forum potevamo solo metterlo al centro del nostro evento”. Il sabato sera saliranno sul palco i Supernova, band avellinese che ci delizierà con musica italiana rivisitata a modo loro in uno stile tutto particolare, mentre l’11 sarà la volta dei Fix che che ripercorreranno gli anni 90 attraverso le canzoni degli U2, Depeche Mode, Bob Marley. Tutto accompagnato con piatti tipici e fiumi di birra. La domenica mattina in piazza i bambini potranno divertirsi con i gonfiali e ci sarà un po di mont APE rto in Montemiletto, perchè dalle 11 alle 13 sarà possibile fare aperitivo all’ombra del Castello. Sia il sabato che la domenica sera saranno presenti con una loro postazione AIDO ed EMERGENCY per sensibilizzare le persone a temi che oggi risultano ancora sconosciuti a molti. “Ho voluto la collaborazione delle due associazioni perchè in questo periodo molto delicato che stiamo vivendo mi è sembrato giusto che loro ci fossero, per sensibilizzare le persone e far capire che fare del bene è una scelta e che solo facendo del bene avremo indietro il bene! Siamo un’associazione che non perde mai di vista il sociale e vogliamo dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno”. Conclude Sarro. il 10 e 11 agosto il forum vi aspetta in piazza IV novembre a Montemiletto.