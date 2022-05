I funerali di De Mita in una Nusco blindata: attesa per il Presidente Mattarella

Cominciata a Nusco la lunga giornata che si concluderà alle 18:30 con i funerali dell’ex premier e leader democristiano Ciriaco De Mita, venuto a mancare alle 6:40 di ieri nella a casa di cura “Villa dei Pini” di Avellino.

La cittadina altirpina risulta blindata già dalle prime ore del pomeriggio di ieri, con le pattuglie di Polizia e Carabinieri a presidiare l’abitazione di De Mita in via Piano dove nel salone al primo piano è stata allestita la camera ardente. Presente anche la Protezione Civile e il personale sanitario del 118.

In tantissimi hanno voluto rendere omaggio al leader politico dal 2014 sindaco di Nusco. L’attesa maggiore è per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, amico personale di De Mita. Il Capo dello Stato, impegnato a Napoli per la visita del presidente algerino Tebboune, atterrerà in elicottero sul campo sportivo di Nusco, che dista poche centinaia di metri dall’abitazione della famiglia De Mita.