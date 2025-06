I caschi rossi impegnati in due interventi per incendio

Due interventi per incendio nella notte e nella mattinata del 21 giugno: Montoro Inferiore e Savignano Irpino

Intorno alla mezzanotte del 21 giugno 2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto per l’incendio di due autovetture in Via Vigna Veterana, nel comune di Montoro Inferiore.

Una squadra ha raggiunto il luogo dell’evento e provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti né danni ad altre strutture o beni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri locali per gli accertamenti di competenza e il controllo della zona.

Sempre nella giornata del 21 giugno, alle ore 11:00 circa, una squadra del distaccamento di Grottaminarda è stata inviata per un incendio sviluppatosi all’interno della sottostazione elettrica SSE Savignano Greci RFI, situata nello Scalo di Savignano, in via Nazionale delle Puglie.

La struttura, attraversata da linee ad alta tensione da 150.000 volt, è gestita tecnicamente da una ditta specializzata nel settore. L’intervento ha consentito di circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando danni maggiori e mettendo in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino, la Polizia Ferroviaria di Benevento, personale tecnico dell’azienda elettrica e il Responsabile di RFI, per le verifiche di competenza.