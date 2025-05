I Carabinieri sequestrano officina abusiva: denunciato il titolare per gravi violazioni ambientali

Nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri della Stazione di Calabritto, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di una ditta individuale operante nel settore della riparazione meccanica.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare che l’officina operava in assenza della prevista certificazione di agibilità comunale e delle necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. I militari dell’Arma hanno inoltre documentato lo stoccaggio illecito dei rifiuti all’interno dell’area aziendale e lo sversamento sul suolo delle acque di prima pioggia, in assenza di un impianto di depurazione, in violazione della normativa ambientale vigente.

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, l’intera attività (compresi i rifiuti presenti e un’area esterna di circa 600 metri quadrati) è stata sottoposta a sequestro penale e affidata in custodia giudiziale al medesimo titolare, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni di contrasto ai reati in materia ambientale condotte dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica.