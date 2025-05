“Cefalonia. I giorni della scelta” all’Hope di Avellino

Giovedì 29 maggio alle 17,30 il Caffè equo e solidale Hope di Avellino ospiterà un incontro sul massacro di Cefalonia. L’appuntamento, nato dalla collaborazione di APS Avellino per il mondo , dell’ Associazione Nazionale del Fante , dell’ UNUCI di Avellino, della testata WWWITALIA e dell’ Associazione Nazionale Divisione Acqui (ANDA) Campania , proverà a fermare il punto su una delle vicende più drammatiche della nostra storia legate alla Seconda Guerra Mondiale: l’eccidio in cui furono uccisi più connazionali durante il conflitto. Le isole greche di Cefalonia e Corfù, nel Mar Ionio, all’indomani dell’armistizio furono teatro delle atrocità compiute dai tedeschi nei confronti di soldati e ufficiali presenti sulle isole.

A introdurre i fatti storici, dopo i saluti di Elvira Napoletano (APS Avellino per il mondo) e Antonio D’Argenio (UNUCI), sarà la scrittrice Eleonora Davide, prima che siano portate le testimonianze degli ospiti: Bruna De Paula, in rappresentanza dell’ANDA Campania, e Rocco Russo, nipote di Padre Romualdo Formato, cappellano a Cefalonia e autore del libro di memorie L’eccidio di Cefalonia. Settembre 1943: lo sterminio della divisione Acqui.

A moderare sarà l’ideatore del convegno, il giornalista e scrittore Gianluca Amatucci, autore del libro Lettere dal Fronte, umanità in trincea.

La popolazione è chiamata a intervenire per riflettere su pagine della nostra storia che sono ancora poco conosciute e invece per noi significano molto. Le scelte fatte dagli ufficiali e dai soldati della Divisione Acqui, che non risparmiarono le loro vite per difendere l’onore, la dignità e la libertà, segnarono l’inizio della Resistenza italiana e della lotta al nazifascismo, che ci permise di liberarci dall’occupazione tedesca e da tutto ciò che ci condusse alla guerra, facendo dell’Italia una Repubblica libera e democratica.