I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino celebrano la “Virgo Fidelis”

Giovedì 21 novembre, alle ore 11.00, a Mirabella Eclano, presso la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, ubicata in Via Eclano n. 49, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione dell’83° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La messa sarà officiata dal Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

Gli eventi vedranno la partecipazione di Autorità civili e militari, degli orfani e delle vedove dell’Arma nonché di una rappresentanza di Carabinieri, sia in servizio che in congedo, e di loro familiari.