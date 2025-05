I Carabinieri accertano violazioni ambientali in un’azienda agricola

Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale, i Carabinieri della Stazione di Montella, unitamente ai militari del locale Nucleo Carabinieri Forestale, hanno effettuato un’ispezione presso un’azienda agricola con sede operativa in Cassano Irpino.

All’esito dei controlli, al titolare dell’attività sono state contestate due violazioni alle norme in materia di tutela dell’ambiente, previste dal Decreto Legislativo 152/2006: una per la mancata tenuta del registro delle emissioni in atmosfera e l’altra per l’assenza degli autocontrolli relativi allo scarico delle acque reflue.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di vigilanza ambientale promosso dall’Arma dei Carabinieri, finalizzato a garantire la tutela del territorio e la salvaguardia della salute pubblica.