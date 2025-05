Forza Italia: Congresso cittadino a Paternopoli, eletto il nuovo direttivo

Si è tenuto oggi, venerdì 30 maggio 2025, presso il ristorante Pater Familias di Paternopoli, il Congresso cittadino di Forza Italia, alla presenza di numerosi iscritti, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali del partito.

Nel corso dell’assemblea, molto partecipata, è stato eletto il nuovo direttivo cittadino di Forza Italia, che guiderà il partito nel territorio nei prossimi anni.

A guidare il gruppo sarà Pasquale Lapio, nominato Presidente. Con lui, una squadra composta da donne e uomini che rappresentano energie nuove e competenze solide, pronte a mettersi al servizio della comunità.

Il direttivo cittadino è così composto:

•Pasquale Lapio, Presidente

•Antonio Perillo, Vicepresidente

•Luisa Cogliano

•Claudia Tecce

•Marcella Prizio

•Mauro Cristiano

•Viola Barbaro

•Gerardo Schiavone

•Vincenzo Damiano

L’incontro è stato presieduto dal Cav. Antonio Morsa e ha visto gli interventi di importanti esponenti del partito: Michela Colucci (coordinatrice FI giovani), Giuliana Franciosa (Vice Segretaria Provinciale Forza Italia Avellino), Carmine De Angelis (consigliere alla Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri), On. Livio Petitto, On. Angelo Antonio D’Agostino (Segretario Provinciale FI Avellino) e On. Fulvio Martusciello (Coordinatore Regionale FI Campania).

Il congresso ha segnato un momento di forte rilancio per Forza Italia a Paternopoli, con un messaggio chiaro: radicamento sul territorio, attenzione ai bisogni dei cittadini e costruzione di una presenza politica capace di ascolto, proposta e visione.