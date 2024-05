I 32 del Pd si presentano alla città: “Questa sarà la lista più votata delle 16 in campo”

Non ci sono proprio tutti nella foto di gruppo che apre la campagna elettorale della lista del Partito Democratico a supporto della candidatura a sindaco di Antonio Gengaro. I 32 – o buona parte di essi – si presentano alla città nella Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico insieme allo stesso alfiere della colazione, al consigliere regionale Maurizio Petracca, al segretario provinciale Nello Pizza e ad Antonio Misiani, commissario regionale dei dem campani.

Il peso specifico della lista democrat è tutto nella previsione dell’onorevole Petracca. “Posso affermare senza timore di essere smentito – tuona dal palco il Presidente della Commissione Agricoltura in Regione Campania – che questa sarà la prima delle sedici liste in campo in questa contesa elettorale. E’ sicuramente quella con la classe dirigente più strutturata: un mix di iscritti al partito e di civici che abbiamo incluso attraverso uno scouting puntuale e attento”. Poi, più da monito che da scherzo, una battuta rivolta al candidato sindaco: “Ti abbiamo consegnato una Ferrari, ora tocca a te saperla guidare”.

E’ dello stesso avviso anche Misiani: “Siamo molto forti, rappresentativi e competitivi in una coalizione a sostegno della candidatura di Antonio Gengaro per rilanciare questa città. Il giudizio sull’amministrazione precedente – continua il senatore – è negativo sotto il profilo politico e amministrativo prima ancora che giudiziario. Siamo in campo per far ripartire questa città”.

E “Ripartiamo Avellino” è proprio lo slogan scelto dai dem per questa prima uscita di campagna elettorale. Sa bene come farlo l’aspirante sindaco che ha chiaro in mente da dove ripartire: trasporti, servizi, cultura e opportunità per i giovani le priorità.