+Europa, ad Avellino incontro con i candidati del Parlamento Europeo e Gengaro

Il segretario di +Europa Riccardo Magi sarà, lunedì prossimo 20 maggio, in Campania per un tour elettorale in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Con Magi ci saranno i candidati di +Europa della lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Meridionale, Alfonso Maria Gallo e Manuela Zambrano.

Appuntamento alle ore 17 ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele all’altezza della Chiesa del Rosario, con la partecipazione del candidato sindaco Antonio Gengaro, sostenuto anche da +Europa nella lista APP Avellino Progetto Partecipato.

Per riavvicinare i cittadini al voto c’è bisogno di tornare a parlare di politica. E parlare di politica significa parlare dei problemi concreti dei cittadini, e di soluzioni concrete. Significa connettere i problemi locali con quelli del più ampio contesto regionale, nazionale, ed europeo.