I 100 anni di Emilio Iorizzo, storico chef arianese. Auguri!

Ad Ariano e dintorni è considerato il pioniere della ristorazione, il clou della sua carriera negli anni ’70; è stato chef anche del ristorante del rinomato Complesso Giorgione nel cuore della città ed ha contribuito alla nascita della scuola alberghiera ad Ariano.

Emilio Iorizzo ha compiuto 100 anni ieri nella sua casa di contrada Serra, circondato dall’affetto della sua famiglia, la figlia Gina ed i due nipoti Emilio e Margherita, tanti parenti, amici ed altri chef che lui, negli anni, ha contribuito a formare.

Anche il Sindaco, Enrico Franza, ha voluto fargli gli auguri personalmente, scambiando con Emilio due chiacchiere sulla sua grande ed affascinante storia di chef e consegnandogli una targa ricordo. Presenti anche il Presidente del Consiglio comunale Luca Orsogna ed il Consigliere Andrea Melito.

Lucido ed elegante Emilio è stato estremamente felice di festeggiare il grande traguardo dei 100 anni ripercorrendo con la memoria un po’ del suo passato, ricordando perfettamente fatti, luoghi e nomi.

È stato il precursore del suo mestiere in un epoca in cui fare lo chef non era di moda ma lui ha fatto sacrifici, ha lavorato all’estero poi è tornato e si è realizzato puntando sulla cucina mediterranea ma soprattutto aiutando anche gli altri.