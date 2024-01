Concorso nel mirino, il caso finisce al Riesame: foto e domande ai raggi X

AVELLINO- La foto delle domande rinvenuta dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino in uno dei due cellulari in uso al ventiseienne candidato ad un posto di vigile urbano al Comune di Avellino corrisponde anche sintatticamente a quelle predisposte dalla Commissione presieduta dalla dirigente Filomena Smiraglia e dagli altri componenti per la seconda prova del concorso? Sarà questa la chiave dei prossimi accertamenti che la Procura di Avellino e i militari di Via Pontieri dovranno condurre per capire se, come si ipotizza, il ventiseienne candidato avesse avuto i quesiti in anticipo. La corrispondenza perfetta tra i due dati e in particolare anche la particolarità della prova (visto che domande fac simile potrebbero essere comuni a tutti i concorsi). Nel caso arrivasse un riscontro in tal senso, cosa che sarà chiara dopo il confronto tra il materiale sequestrato in Comune e quello in uno dei due cellulari dell’indagato, allora l’inchiesta della Procura potrebbe anche avere nuovi sviluppi. Intanto l’altra domanda a cui in queste ore gli investigatori stanno cercando di dare una risposta e’ semplice: se c’è corrispondenza, chi ha passato le domande al ventiseienne? A quanto pare una delle possibili chiavi di lettura difensive, visto che il ventiseienne si professa innocente e’ che quelle rinvenute siano domande standard di altri concorsi. Sara’ proprio la specificità dei dati a chiarire tutto. Quello che è certo, invece, che sulla legittimità del decreto di sequestro ci sarà “battaglia” al Riesame. Il legale del ventiseienne, il penalista Gaetano Aufiero ha infatti proposto ricorso al Tribunale di Avellino (ad occuparsi delle misure reali e’ infatti un collegio del tribunale del capoluogo) impugnato i sequestri eseguiti dalle Fiamme Gialle su decreto motivato della Procura. Le prossime saranno tappe decisive per il proseguo dell’inchiesta. Molti probabile che a breve saranno disposte una serie di convocazioni come persone informate sui fatti per la vicenda che da giorni ha concentrato i riflettori sulla procedura concorsuale a Piazza Del Popolo.