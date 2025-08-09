Hirpos chiude al Carcere Borbonico con il calciatore dell’Avellino Michele Rigione

Ultima tappa al Carcere Borbonico della rassegna Hirpos, organizzata dalla Provincia di Avellino con gli operatori culturali del Museo Irpino e della Biblioteca Provinciale. Questo pomeriggio incontro con il calciatore dell’US Avellino, Michele Rigione. Una visita che ha sorpreso ed entusiasmato i più piccoli, e non solo. Foto, autografi e abbracci all’insegna del lupi. Un ringraziamento alla società, alla dirigenza e allo staff tecnico. La rassegna che ha coinvolto decine di bambine e di bambini ha registrato un notevole successo.

