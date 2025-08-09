Cervinara, agente salva bimbo di tre anni: la storia sulla pagina del Ministro Piantedosi

CERVINARA- Il salvataggio di un bimbo di tre anni a Cervinara da parte di un agente di Polizia libero dal servizio, finisce sulla pagina del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha ricostruito la vicenda evidenziando anche la professionalita’ dell’agente: “Si trovava nella sua casa a Cervinara, in provincia di Avellino, Vincenzo, poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli. Allarmato da delle urla provenienti dalla strada, ha notato delle donne che reggevano tra le braccia un bambino di tre anni, privo di sensi dopo essere rimasto per un periodo imprecisato sott’acqua nella piscina di casa. Vincenzo è intervenuto senza esitazione, mettendo in pratica le manovre di primo soccorso apprese: massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Il suo intervento provvidenziale ha permesso al piccolo di riprendere conoscenza. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, i parametri vitali del bambino erano già tornati nella norma, grazie alla prontezza, alla professionalità e al sangue freddo dell’agente”.