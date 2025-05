ITT “Guido Dorso”, cerimonia conclusiva del progetto “Sicurezza+”: BigMama premia le scuole

Affollatissimo, questa mattina, l’Auditorium dell’I.T.T. “Guido Dorso” di Avellino per la giornata conclusiva di “Sicurezza+ La cultura della sicurezza nei cantieri della provincia di Avellino”, progetto che ha impegnato studenti e studentesse di diversi istituti superiori irpini, su spinta dell’ente provinciale, in collaborazione con Formedil, che ha organizzato e diretto i percorsi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e i laboratori sugli stessi cantieri edili.

“Testimonial” del progetto, l’artista BigMama, che ha salutato la platea con un “Ciao cuccioli” per poi procedere gioiosamente alla consegna dei premi. In particolare, nell’ambito del concorso connesso al progetto, “Fai la differenza, fai la sicurezza!”, sono stati scelti il progetto grafico “Logo Sicurezza +” e/o “Videoclip Sicurezza +” in grado di sintetizzare e comunicare in modo più efficace e originale l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore edilizio.

Prima, però, il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ci ha tenuto a ringraziare BigMama, in primis per la sua presenza, poi per il messaggio che ha lanciato a tutti i giovani dal palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. “L’ho ascoltato insieme ai miei figli” – ha detto il Presidente. Subito dopo, sono intervenuti Antonio Prudente, Presidente del Formedil di Avellino, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, la dirigente della Provincia Giuseppina di Cerchia e Germana Di Falco della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il ruolo di BigMama all’Eurovision è importantissimo – ha spiegato Di Falco – il motto dell’Unione Europea è “uniti nella diversità” e noi dobbiamo esserlo. 550mila giorni hanno lasciato il nostro Paese e a noi il dovere di ragionare su come costruire un’Europa che garantisca a tutti di restare nel luogo in cui si è nati, se lo si desidera. Questo vale ancor di più per la provincia di Avellino, caratterizzata da un’emigrazione intensa e di lunga data”.

Giovanni Solimene, direttore del Formedil di Avellino ha illustrato i diversi passaggi del Progetto svolto, sottolineando il diritto ad avere un “lavoro dignitoso, un lavoro sicuro, poichè andare a lavorare non deve mai essere un rischio”.

“Per fare sicurezza bisogna passare da scuola. – ha proseguito – Oggi c’è una legge che introduce l’obbligatorietà di inserire la sicurezza sul lavoro come materia attinente all’educazione civica. Si tratta di una vera rivoluzione. Con le scuole qui presenti abbiamo coinvolto più di 400 alunni, offrendo la possibilità di fare formazione concreta e utile, anche al fine di ottenere un attestato che potrà essere rinnovato tra cinque anni”.

“320 le ore di formazione, 32 i corsi e 7 le tipologie. – ha concluso Solimene – Non ci aspettavamo un’adesione così importante, ma tutte le scuole hanno deciso di intraprendere tutte le azioni formative previste”.

Tante le scuole premiate da BigMama, tra cui il “Publio Virgilio Marone”, il “De Luca”, il “De Sanctis-D’Agostino” e il “Guido Dorso” di Avellino, oltre che il “De Capraris” di Atripalda, il “De Sanctis” di Cervinara, il “Pascoli-Fermi” di Vallata.

Vincitore il video di Alessandro Criscitelli, Aniello Vincenzo e Daniele Lemuel, classe IIIA dell’Istituto “De Sanctis-D’Agostino”.