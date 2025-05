BigMama: “Sogno un concerto ad Avellino, voglio cantare per la mia gente”

A domanda, non commenta in particolare l’elezione del nuovo Papa, Leone XIV. Un’incognita se il Pontefice proseguirà sulla strada delle “aperture” avviata da Papa Francesco, con un’inversione di rotta sui diritti civili e della comunità LGBTQIA+.

«Mi auguro che “pace” non rimanga solo una parola. – dice, però, BigMama – Ne abbiamo davvero tanto bisogno. Spero che lui, come anche tutte le persone che in questo momento sono al Governo, possano avvicinarsi anche solo minimamente a questa parola. Ma per adesso non sembra così».

L’artista irpina – che sarà anche conduttrice dall’Italia dell’Eurovision Song Contest 2025 – sarà, invece, anche e nuovamente, madrina dell’Irpinia Pride del prossimo 15 giugno: «Mi piacerebbe che quest’anno ci fosse molta più partecipazione rispetto agli anni passati, perché il Pride è un momento davvero importante e significativo. Il mio invito non va solo alle persone che fanno parte della comunità, perché il Pride è di tutti, anche di chi sente di dover e poter aiutare gli altri in questa battaglia».