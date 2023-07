Gufetto impigliato nella canna fumaria: i Vigili del fuoco lo traggono in salvo

Tra i vari interventi svolti nelle ultime ore dai Vigili del Fuoco di Avellino si segnala, per la sua curiosità, il salvataggio di un gufetto.

Nel primo pomeriggio di ieri una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta in un’abitazione di via Starze a Summonte per il salvataggio del piccolo Gufo che era rimasto impigliato nella canna fumaria.

Il piccolo rapace notturno è stato recuperato ed affidato alle cure dei sanitari veterinari. Si tratta dell’ennesimo salvataggio di animali da parte dei vigili del fuoco: cuccioli di cane, di volpe e persino un pulcino di Gheppio, altro rapace presente in Irpinia.