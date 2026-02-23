Gubitosa verso la riconferma come vicepresidente M5S

Il deputato irpino Michele Gubitosa è stato proposto da Giuseppe Conte per essere riconfermato nel ruolo di vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, incarico che ricopre dall’ottobre 2021, quando fu nominato nell’ambito della riorganizzazione dei vertici del partito.

Nel corso del suo mandato, Gubitosa ha curato in particolare i rapporti istituzionali, svolgendo un ruolo di raccordo tra il Movimento, i gruppi parlamentari e gli interlocutori istituzionali, contribuendo al consolidamento delle relazioni politiche e organizzative.

La proposta di riconferma rientra nel percorso di definizione della nuova squadra dirigente del Movimento. Ora la decisione finale spetta agli iscritti, che venerdì saranno chiamati a esprimersi attraverso il voto online sulla piattaforma del partito per confermare o meno i vicepresidenti indicati dal presidente.

L’incarico, se ratificato dagli iscritti, avrà una durata di quattro anni. Per Gubitosa si tratterebbe della prosecuzione di un mandato iniziato nel 2021.

Il voto rappresenta un passaggio centrale per la definizione del nuovo assetto dirigente del Movimento e per la continuità della linea politica tracciata negli ultimi anni.