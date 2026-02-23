I 6 tennisti più forti nel Grande Slam 2026

Il Grande Slam 2026 è caratterizzato soprattutto dalla sfida tra Djokovic, Sinner e il numero 1 del ranking Atp Carlos Alcaraz, che dominano le statistiche bet con i risultati positivi degli ultimi mesi. Ma ci sono anche diversi tennisti che stanno facendo bene, in primis Musetti, che si è piazzato al quinto posto dopo la performance ottima ma sfortunata agli Australian Open.

Oltre a Djokovic, che siede al terzo posto, Zverev, de Minaur e Fritz sono tutti in pole position per entrare nella storia e vincere il prossimo Slam.

Djokovic e Zverev: quando l’esperienza insegna

Il terzo posto di Djokovic nel ranking attuale è dettato non soltanto dalla sua esperienza ventennale nel circuito maggiore, ma anche dal suo incredibile palmares, che vanta oltre 100 tornei vinti e 24 Slam: record assoluto per un tennista.

Non c’è nessuno come Djokovic che abbia più esperienza nei quattro Open, perché ha vinto per almeno 3 volte in ogni torneo. Con i suoi 38 anni il serbo vuole lasciare il segno e chiudere la carriera vincendo il suo 25esimo Open.

Anche se di 10 anni più giovane, Zverev al quarto posto del ranking è un maestro della resistenza, infatti, nelle ultime edizioni dello Slam dei tornei Atp è arrivato fino in fondo diverse volte. La sua caratteristica principale è l’altissimo controllo della lucidità tecnica anche quando i match si prolungano.

Tra Musetti, Fritz e de Minaur: in lotta per la top 6

Il tennista australiano de Minaur ha tolto lo scettro del sesto posto a Fritz, in un testa a testa che promette scintille per tutto il 2026. Intanto Musetti vola al quinto posto e ottiene il suo miglior risultato dopo la performance strabiliante degli Australian Open, dove è arrivato ai quarti di finale dominando per due set a zero su Djokovic, ma è stato costretto a ritirarsi a causa di problemi muscolari alla coscia.

Alcaraz e Sinner: la top 2 del ranking

Nel palinsesto statistico delle quote tennis per il Grande Slam 2026 dominano Alcaraz e Sinner, rispettivamente al numero 1 e 2 del ranking Atp. Questi due giovani tennisti rappresentano il futuro di questo sport, con Djokovic che completa la big 3, ma che lascia ampio spazio al nuovo tennista che prossimamente dovrà prendere il suo posto, e Musetti promette bene.

Per il Roland Garros 2026 è Sinner il favorito, perché la vittoria dello Slam francese gli consentirebbe di mettere in bacheca il Grande Slam in carriera, impresa già riuscita al numero uno Carlos Alcaraz, proprio contro l’altoatesino, nell’ultima finale degli Open australiani.

Alcaraz in campo è potente, esplosivo e dinamico, Sinner gioca con le armi della pressione costante e della precisione chirurgica, comandando sia col dritto che col rovescio.

Per entrare nei grandi della top 3 al Grande Slam dovranno vincere almeno 20 Open, record fissato da Federer, il primo ad andare in doppia cifra. Al secondo posto c’è Nadal con 22 Slam in bacheca, ma sia Alcaraz che Sinner sono sulla buona strada, lo spagnolo con 7 Slam, l’italiano a quota 4 trionfi.