Gubitosa in Commissione d’Inchiesta Antimafia, gli auguri di buon lavoro dalla politica

“Auguri di buon lavoro a Michele Gubitosa per il prestigioso incarico istituzionale ricevuto come membro della Commissione d’Inchiesta Antimafia, designato dal Presidente della Camera insieme al Senatore Roberto Scarpinato, in passato magistrato antimafia e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, e Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ulteriore motivo di onore anche per la nostra Comunità”.

Lo dichiara su Facebook il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello.

Auguri di buon lavoro al parlamentare originario proprio di Montemiletto sono arrivati anche dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi: “Nelle ore in cui la prefettura, a titolo di garanzia degli amministratori, ha inviato commissioni d’accesso a Quindici e Monteforte Irpino, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, deputato irpino, viene eletto componente della Commissione parlamentare antimafia insieme a Scarpinato e Cafiero de Raho. Si tratta di un prestigioso incarico che richiama fortemente l’impegno del Movimento contro la criminalità organizzata e vedrà sempre più anche sui nostri territori, a torto ritenuti indenni da fenomeni associativi, la nostra forza politica al fianco di amministratori, imprese, cittadini che combattono strenuamente ogni forma di infiltrazione malavitosa. Faccio i miei migliori auguri all’onorevole Gubitosa offrendogli la massima collaborazione, anche da segretario della Commissione Regionale Speciale Anticamorra, per il suo nuovo impegno nelle istituzioni”.