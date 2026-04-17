Gubitosa al gazebo del M5S per la raccolta firme ad Avellino

Il Movimento 5 Stelle informa la cittadinanza che domani, sabato 18 aprile, presso il gazebo allestito in occasione della raccolta firme per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative di Avellino, sarà presente l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.
L’appuntamento è in programma dalle 17 alle 18 in Corso Vittorio Emanuele, all’angolo con Piazza Biagio Agnes.
L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro e confronto diretto con i cittadini sui temi di maggiore interesse per il territorio. Sarà infatti possibile dialogare con un rappresentante istituzionale che porta quotidianamente la voce della comunità nelle sedi parlamentari.
Il Movimento invita cittadini, simpatizzanti e sostenitori a partecipare a questo momento di confronto e condivisione in vista del percorso elettorale per le prossime amministrative.