E’ iniziata la transumanza, lo spettacolo di mandrie e greggi che tornano in montagna

VALLO LAURO- E’ tempo di transumanza e come ogni anno si ripete per la migrazione stagionale di greggi e mandrie dai pascoli di pianura a quelli di montagna. Come testimoniano le immagini del gregge di una particolare pecora, la “turchessa” che e’ stata salvata dell’estinzione grazie al lavoro di un giovane allevatore del Vallo di Lauro, Valentino Forino. Nel primo pomeriggio, come vuole questa antica pratica di pastorizia, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2019, il gregge ha lasciato la zona di pianura del Vallo di Lauro, attraversando anche in parte il centro abitato, ma in particolare le strade di campagna. Un percorso lungo, che attraverso la strada che conduce in localita’ San Teodoro e poi la zona di Vallefredda, condurrà il gregge in localita Santa Cristina, la montagna in territorio di Moschiano attraversando un tratturo che condurrà il gregge fino, dove alternandosi con altre zone sempre di montagna, il gregge resterà per tutto l’estate. Uno spettacolo che piace tanto anche ai bambini. Quest’anno, oltre agli allevatori, ha voluto partecipare insieme al suo compagno al rito della transumanza anche Maria Jose’, pittrice con la passione dell” escursionismo da un po in Italia.