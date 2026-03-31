Guasto tecnico a Montevergine: segnale Rai assente nel giorno di Bosnia-Italia

Numerose segnalazioni sono giunte quest’oggi alla nostra redazione da parte di lettori che hanno lamentano l’assenza del segnale Rai in diverse zone del capoluogo e della provincia. Possibile che il disservizio sia legato a un guasto tecnico che avrebbe coinvolto i ripetitori della postazione Rai di Montevergine, provocato dalle avverse condizioni meteorologiche che nelle ultime ore hanno interessato l’area del Partenio.

Il problema è stato riscontrato nel primo pomeriggio e ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, complice la coincidenza con la partita della Nazionale in programma questa sera alle ore 20:45, generando una certa “preoccupazione”, soprattutto tra gli spettatori più affezionati ai canali Rai, già pronti per il prepartita.

Resta comunque garantita la possibilità di seguire il match Bosnia-Italia – decisivo per la qualificazione degli azzurri ai Mondiali 2026 – su RaiPlay, che consente comunque la visione dell’incontro in diretta e che, per ora, rappresenta il piano B più affidabile per chiunque non voglia perdere il fischio d’inizio sperando che, almeno sul campo, il “segnale” resti forte e chiaro