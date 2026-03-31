Droga, l’Antimafia chiede il processo bis per il narcos Marrone e altri undici

ALTAVILLA IRPINA- Dall’Antimafia una nuova richiesta di processo per il narcos Americo Marrone, il quarantanovenne già in carcere per aver guidato e promosso un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio insieme ad altri undici indagati. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per il narcos in concorso con altri undici indagati a vario titolo per associazione finalizzata allo spaccio (articolo 74) e più cessioni di sostanza stupefacente (art.73) . L’udienza per decidere sulla richiesta firmata dal pm antimafia Anna Frasca (ora Procuratore Aggiunto a Nocera) sarà celebrata il 28 maggio davanti al Gup Ivana Salvatore. Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nel periodo tra marzo e maggio 2022, quello in contestazione dell’associazione va dalla cessione di ingenti quantitativi di droga: cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno sequestrato nel marzo 2022 un chilo di cocaina che era stato ceduto dal gruppo di Marrone ad un soggetto del napoletano. Un’associazione che aveva anche una notevole disponibilità di armi. Come quelle sequestrate nell’aprile del 2022 in un deposito di Serino. Nello specifico si trattava di tre pistole (una con matricola abrasa, una originariamente a salve ma modificata e una non registrata), un fucile caricato a pallettoni, 322 munizioni di vario calibro e una bomba da fucile inerte. Le indagini dei militari di Via Brigata e di quelli delle Compagnie territoriali avevano documentato una serie di cessioni. In particolare anche la disponibilità di telefonini “dedicati” per sfuggire alle intercettazioni da parte di Marrone ai suoi sodali. Le indagini hanno accertato anche una cessione di 7 chili di hashih avvenuta nel febbraio del 2022. Gli approvvigionamenti al gruppo guidato dal narcos di Altavilla Irpina, anche in questa indagine collaborato dai soggetti coinvolti nell’inchiesta coordinata dal pm Henry Jhon Woodcock, arrivavano dall’area nocerino-sarnese. Tutti e dodici ora finiranno davanti al Gup. Il collegio difensivo e’ composto dai penalisti Gaetano Aufiero, Loredana De Risi, Stefano Vozella, Fabio Tulimiero, Carmine Danna, Gerardo Santamaria, Danilo Di Cecco, Roberto Romano, Vittorio Luigi Fucci.