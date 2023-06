Guasto idrico in località Creta: diversi comuni a secco

Ariano Irpino- Creta ci risiamo? Ricominciano i guasti idrici alla, purtroppo, rinomata condotta adduttrice? In realtà il guasto di questa notte riguarda precisamente contrada Pisciariello, ma la zona è quella. L’Alto Calore servizi ha comunicato per le vie brevi agli amministratori di diversi comuni come Ariano Irpino e Grottaminarda che nella notte si è rotta una condotta adduttrice in località Creta che i tecnici sono subito intervenuti per riparare il guasto e che il problema dovrebbe essere risolto nella tarda mattinata. Dunque si stanno verificando interruzioni idriche e disagi in diversi comuni della Valle Ufita.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco poichè la condotta è praticamente esplosa provocando prima una sorta di “geyser” e poi una cascata d’acqua. Una scena spaventosa.