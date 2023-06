10 giochi da casino online che pagano di più nel 2023

Il gioco d’azzardo online, forse più di tutti, vive di mode. Ogni anno, decine di software house si sfidano con l’unico obiettivo di realizzare il gioco più cliccato e giocato al mondo. Eppure, oggi vogliamo accompagnarvi alla scoperta di un altro tipo di giochi: quelli che pagano di più. Può sembrare strano ma esistono davvero giochi più o meno redditizi e ve ne parleremo con chiarezza in poche parole, specificando che i casino italiani non AAMS vincono a mani basse nella categoria.

RTP e vincite

Innanzitutto, è necessario spiegare cos’è e a che cosa serve l’RTP, tre lettere che tutti gli appassionati di casinò online conoscono. La sigla sta per Return To Player, ovvero “ritorno al giocatore”. In parole povere, con questa denominazione si intende la quota della raccolta generata da un gioco (in un certo intervallo di tempo) destinata ad essere nuovamente distribuita ai giocatori con le vincite. In sintesi, maggiore è il valore percentuale dell’RTP e più i giochi da tavolo e le slot machine tenderanno a pagare. L’RTP è presente nei casinò italiani certificati e nei casinò non AAMS.

I giochi che pagano di più

Non tutti i prodotti del gioco d’azzardo pagano allo stesso modo. Infatti, l’RTP è tendenzialmente più alto nei casinò non AAMS affidabili, specialmente nelle sezioni dedicate al tavolo verde. Giocare al Blackjack, al baccarat o al poker ha mediamente un RTP maggiore delle slot machine online. A loro volta, le slot machine online pagano sicuramente meglio e di più di una slot machine fisica che ha, solitamente, un RTP leggermente superiore al 60%. Vediamolo nel dettaglio

Blackjack

Il blackjack è uno dei giochi più redditizi e, pertanto, è disponibile solo nei migliori casinò online. Il suo RTP è spesso vicino al 99%, una cifra davvero elevatissima, specie se comparata a quelle raggiunte falle slot machine. Ad aumentare le probabilità di un ritorno economico vi è certamente il fatto che il blackjack si giochi direttamente contro il banco, senza altri giocatori o intermediari.

Roulette

Un altro vero e proprio must del tavolo verde: la roulette. Si tratta di uno dei giochi più amati dai giocatori italiani per via della sua ormai secolare tradizione e per quel brivido che è in grado di regalare ogni volta. La roulette, infatti, è detta non a caso “La Regina del casinò” e premia i propri giocatori come se fossero Re. L’RTP si attesta di media al 97%, una cifra davvero ragguardevole. Le roulette sono ovviamente disponibili anche nei casinò online non AAMS.

Le slot machine

In ultima posizione troviamo le slot machine. Come detto, esse hanno spesso degli RTP inferiori che provano a compensare attraverso la possibilità di provare i free spin. Con la possibilità di giocare alcuni giri gratis, l’utente può prendere dimestichezza con la slot e cercare di capirne al meglio i concetti di base, così da tentare poi la fortuna con un minimo di chiarezza in più. Il valore medio degli RTP delle slot machine disponibili nei casinò senza licenza AAMS si attesa al 90%. Ci sono però dei picchi non indifferenti, come di tre diverse slot.

Le tre slot machine che pagano di più

I migliori casinò non AAMS sono oggi in grado di conquistare i giocatori offrendo loro una possibilità davvero unica: provare le uniche tre slot al mondo che superano il 99% di RTP.

La prima slot in lista è Mega Joker, prodotta ormai 10 anni fa dalla celebre NetEnt. Si tratta di una slot molto famosa, disponibile sia nei casinò senza licenza AAMS che in quelli italiani. Mega Joker raggiunge il 99% di RTP. La presenza della certificazione AAMS sul prodotto NetEnt fa riconoscere una slot machine legale da una illegale.

In seconda posizione abbiamo poi la slot Ugga Bugga, realizzata da Playtech nell’ormai lontano 2006. Si tratta di una slot presente in tutti i casinò con licenza curacao egaming, in grado di offrire al giocatore un RTP del 99,16%.

In ultimo, la regina delle slot machine è di certo Goblin’s Cave, con un RTP del 99,32%. Si tratta di una slot elementare che ricorda quasi le prime slot machine apparse su un sito web. Eppure, la Playtech con questa slot ha fatto registrare il record di RTP nella categoria.

Altri giochi da Casinò e scommesse

Come avrete notato, nella nostra lista non figura il mondo delle scommesse sportive. Questo perché esse godono di altri indicatori, come le quote. Pertanto, le scommesse non sono state incluse in questo testo, pur condividendo le modalità di registrazione, di assistenza clienti e di deposito minimo dei giochi da casinò.