Guardia Lombardi, stasera alle 19:30 Michele Gubitosa chiude la campagna elettorale di Siconolfi

Sarà il deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa a chiudere questa sera, alle 19:30, la campagna elettorale del candidato sindaco Francescantonio Siconolfi a Guardia Lombardi.

A poche ore dal voto, l’appuntamento rappresenterà il momento conclusivo del percorso elettorale a sostegno della lista guidata dal sindaco uscente, unico candidato alla carica dopo la mancata presentazione di alternative amministrative.

La presenza di Gubitosa conferma l’attenzione verso una realtà amministrativa considerata strategica per il territorio irpino e per le aree interne. Nel corso dell’iniziativa si farà il punto sui risultati raggiunti dall’amministrazione uscente e sulle prospettive future della comunità guardiese.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 19:30.