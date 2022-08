Guardia di Finanza, il Tenente Colonnello Alessio Iannone al vertice del Nucleo di Avellino

Questa mattina, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Salvatore Minale.

Al vertice del Nucleo di Avellino giunge il Tenente Colonnello Alessio Iannone, che subentra al Tenente Colonnello Giorgio Troise, il quale, dopo quattro anni di permanenza in città, è stato trasferito a Roma per assumere un prestigioso incarico presso il Ministero dell’Interno.

Il Tenente Colonnello Alessio Iannone, 43 anni, si è arruolato nel Corpo nel 2001 e ha frequentato il 101° Corso Trieste III presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, conseguendo – al termine del quinquennale percorso formativo di studi – la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. L’Ufficiale giunge ad Avellino proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vicenza, presso il quale ha prestato servizio per 3 anni in qualità di Comandante del Gruppo Tutela Economia. In precedenza, ha ricoperto prevalentemente incarichi operativi, maturando significative esperienze in diversi settori di competenza del Corpo, presso il 2° Nucleo Operativo del II Gruppo Napoli, la Compagnia di Marcianise, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vibo Valentia e la Sezione Danni Erariali del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catanzaro.

Consapevole del prestigioso quanto oneroso incarico affidatogli, il Tenente Colonnello IANNONE ha voluto assicurare fin da subito il suo massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini che vivono nel territorio della provincia irpina.

Il Colonnello Salvatore Minale ha ringraziato il Tenente Colonnello Troise per il brillante lavoro svolto alla guida dell’importante Reparto del Corpo e, contestualmente, ha dato il suo benvenuto al Tenente Colonnello IANNONE, augurandogli un proficuo e buon lavoro.