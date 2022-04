Guardia di Finanza Avellino: giuramento di sette nuovi marescialli

Nella giornata del 12 aprile 2022, presso la caserma di via Pontieri, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia per il giuramento individuale di “Fedeltà alla Repubblica” per militari provenienti dal corso di formazione.

Davanti al Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, n. 7 neo marescialli (Mar. DI DONNA Paolo, Mar. PALI Roberto, Mar. SAVINO Tommaso, Mar. BARBONE Vincenzo Wilhelm, Mar. IANNICELLI Gerardo, Mar. TESTA Giovanni, Mar. ANNARUMMA Angelo e Mar. DE FEO

Luigi), in forza ai Reparti della provincia (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Avellino, Gruppo di Avellino, Compagnia di Ariano Irpino, Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi e Tenenza di Solofra), hanno prestato solenne giuramento rinnovando il proprio impegno all’osservanza della Costituzione e delle leggi e all’adempimento, con disciplina e onore, dei doveri derivanti dallo status di militari per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

Ai neo marescialli, il Comandante provinciale ha rimarcato la sacralità del giuramento individuale e l’importanza che assume, tanto nella vita professionale quanto in quella personale di chi lo presta e si è poi congratulato con i militari, augurando loro ulteriori soddisfazioni nel nuovo grado ed esortandoli a svolgere i propri compiti a tutela delle libertà economiche garantite dalla Costituzione.