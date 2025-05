GRS: quattro giovani talenti approdano nel mondo della radio professionale

C’è grande entusiasmo all’interno del team GRS per i recenti traguardi raggiunti da quattro giovani talenti formatisi nel progetto radiofonico che, nato a Sperone, in poco più di un anno ha dimostrato con i fatti quanto sia possibile trasformare la passione per la radio in una professione.

Simone D’Anna, Ciro Taurino, Rosa D’Aura e Pako Napolitano sono le nuove voci e menti tecniche che hanno conquistato posizioni lavorative retribuite in importanti realtà del panorama radiofonico italiano.

Il fonico Simone D’Anna è stato selezionato e ha firmato un contratto ufficiale con Radio Kiss Kiss, una delle emittenti nazionali più ascoltate e riconosciute in Italia. Il suo talento, unito a un percorso formativo serio e continuativo, ha trovato sbocco in una realtà dinamica e altamente professionale. A lui si aggiungono Ciro Taurino, che ha intrapreso il suo nuovo ruolo come tecnico presso Radio Punto Zero, e Rosa D’Aura e Pako Napolitano, che nella stessa emittente hanno iniziato la loro avventura come speaker professionisti. Per entrambi, il microfono è diventato non solo strumento di comunicazione ma anche di lavoro, realizzando un sogno condiviso da tanti giovani: trasformare la propria voce e personalità in una professione.

Questi risultati non sono casuali, ma il frutto di una visione chiara e strutturata: la missione di GRS è sempre stata quella di coltivare, formare e lanciare giovani appassionati nel mondo della comunicazione, della radio e del lavoro in generale, offrendo percorsi formativi concreti, esperienze sul campo e il sostegno costante di una rete professionale. Il progetto ha saputo distinguersi per qualità, continuità e capacità di creare legami con il mondo del lavoro, diventando un vero punto di riferimento per i giovani del territorio.

Determinante in questo percorso è stato il ruolo del direttore artistico Peppe Alaia, che ha creduto sin dall’inizio nella possibilità di costruire un ponte tra il talento locale e il mondo radiofonico nazionale.

“Quando abbiamo dato vita a GRS – afferma Peppe Alaia – lo abbiamo fatto con l’idea chiara di creare uno spazio dove i giovani potessero sognare in grande ma con i piedi ben piantati nella realtà. Vedere Simone, Ciro, Rosa e Pako firmare contratti in emittenti professionali è la conferma che con passione, metodo e fiducia nei giovani, si possono costruire percorsi reali. Questo è solo l’inizio.”

Oggi, GRS rappresenta un modello virtuoso da seguire: in meno di due anni è riuscito a traghettare ben quattro giovani in emittenti di rilievo, con contratti ufficiali e remunerati, offrendo loro dignità professionale, stabilità e l’opportunità di crescere ancora. Un esempio concreto di come anche nel Sud Italia sia possibile generare valore, opportunità e futuro, con l’impegno di una rete territoriale fatta di persone che ci credono davvero.