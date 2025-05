Coppa Campania, Avellino Basket: Under15 Campione

Lo scorso weekend la squadra Under 15 dell’Avellino Basket ha conquistato la Coppa Campania al termine della Final Four disputata ad Angri battendo l’A.S.D. Angri con il punteggio di 69-43. Un risultato importante per il settore giovanile avellinese, che premia gli sforzi del club biancoverde.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo che premia il lavoro svolto durante l’intera stagione da un gruppo di ragazzi seri, appassionati e sempre pronti a mettersi in gioco. – ha commentato Raffaele Melchionda, dirigente responsabile del Settore Giovanile – La vittoria della Coppa Campania rappresenta un segnale concreto della crescita del nostro Settore Giovanile, sotto il profilo tecnico, umano e organizzativo.

Un ringraziamento speciale va allo staff tecnico, guidato da coach Marco Giannattasio coadiuvato da coach Maurizio Cozzolino, per l’ottimo lavoro svolto e al dirigente Matteo Fimiani per la sua presenza costante al fianco della squadra. Questo successo è motivo di orgoglio per tutta la nostra società, che continua a investire con convinzione nella formazione dei giovani, e per l’intera famiglia sportiva biancoverde, che accompagna con passione il percorso dei nostri ragazzi. Una vittoria che ci motiva a proseguire con ancora più determinazione il progetto tecnico ed educativo che stiamo portando avanti.”