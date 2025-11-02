A Grottolella un incontro pubblico su prevenzione e gestione del rischio sismico

Dopo gli eventi sismici del 24 e 25 ottobre 2025 che hanno interessato l’Irpinia, il Comune di Grottolella e gli Ordini Professionali di Avellino promuovono un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e alla gestione del rischio sismico. L’appuntamento è fissato per lunedì 4 novembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottolella in Piazza Municipio.
L’iniziativa vuole offrire ai cittadini informazioni concrete e aggiornate sulla sicurezza degli edifici, sulle tecniche di mitigazione del rischio sismico e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
Un confronto tra tecnici e amministratori
Il sindaco Antonio Spiniello aprirà l’incontro con i saluti istituzionali, seguito dagli interventi di professionisti ed esperti del settore.
Tra i relatori:
-
Geom. Antonio Santossuoso, presidente del Collegio dei Geometri di Avellino, che tratterà il rilievo dei danni e la sicurezza del patrimonio edilizio;
-
Arch. Vincenzo De Maio, presidente dell’Ordine degli Architetti, che approfondirà la progettazione antisismica;
-
Dott. Claudia Campobasso, dirigente della Protezione Civile, che spiegherà i criteri di gestione del rischio e le azioni necessarie per la tutela della popolazione;
-
Geol. Lorenzo Benedetto, del Consiglio dell’Ordine dei Geologi, che si concentrerà sugli aspetti geologici e di zonazione sismica;
-
Ing. Giovanni Acerra, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, che illustrerà tecniche di ingegneria sismica e sistemi di rinforzo strutturale.
A seguire è previsto un dibattito aperto al pubblico con domande e risposte.