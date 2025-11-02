A Grottolella un incontro pubblico su prevenzione e gestione del rischio sismico

Dopo gli eventi sismici del 24 e 25 ottobre 2025 che hanno interessato l’Irpinia, il Comune di Grottolella e gli Ordini Professionali di Avellino promuovono un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e alla gestione del rischio sismico. L’appuntamento è fissato per lunedì 4 novembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottolella in Piazza Municipio.

L’iniziativa vuole offrire ai cittadini informazioni concrete e aggiornate sulla sicurezza degli edifici, sulle tecniche di mitigazione del rischio sismico e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

Un confronto tra tecnici e amministratori

Il sindaco Antonio Spiniello aprirà l’incontro con i saluti istituzionali, seguito dagli interventi di professionisti ed esperti del settore.

Tra i relatori:

Geom. Antonio Santossuoso , presidente del Collegio dei Geometri di Avellino, che tratterà il rilievo dei danni e la sicurezza del patrimonio edilizio;

Arch. Vincenzo De Maio , presidente dell’Ordine degli Architetti, che approfondirà la progettazione antisismica;

Dott. Claudia Campobasso , dirigente della Protezione Civile, che spiegherà i criteri di gestione del rischio e le azioni necessarie per la tutela della popolazione;

Geol. Lorenzo Benedetto , del Consiglio dell’Ordine dei Geologi, che si concentrerà sugli aspetti geologici e di zonazione sismica;

Ing. Giovanni Acerra, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, che illustrerà tecniche di ingegneria sismica e sistemi di rinforzo strutturale.

A seguire è previsto un dibattito aperto al pubblico con domande e risposte.